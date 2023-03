«Gli Stati che non rispettano gli accordi sul clima paghino i danni». Perché la risoluzione approvata all’Onu ha un valore storico (Di mercoledì 29 marzo 2023) I Paesi devono assumersi la responsabilità legale di quanto inquinano? Secondo l’Onu, sì. Questo, infatti, è quello che la Corte Internazionale di Giustizia sarà invitata a stabilire dopo la storica risoluzione approvata oggi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Corte dovrà infatti verificare se il mancato rispetto degli accordi climatici possa avere conseguenze legali. In caso di risposta affermativa, saranno definite le conseguenze per i Paesi che vengono meno agli impegni presi. Pure se questi erano non vincolanti, come nel caso degli accordi di Parigi 2015. Tra i 120 firmatari che hanno sostenuto la risoluzione approvata c’è anche l’Italia. Grandi assenti gli Stati Uniti, dove proprio oggi sono iniziate le trivellazioni in Alaska ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) I Paesi devono assumersi la responsabilità legale di quanto inquinano? Secondo l’Onu, sì. Questo, infatti, è quello che la Corte Internazionale di Giustizia sarà invitata a stabilire dopo la storicaoggi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Corte dovrà infatti verificare se il mancato rispetto deglitici possa avere conseguenze legali. In caso di risposta affermativa, saranno definite le conseguenze per i Paesi che vengono meno agli impegni presi. Pure se questi erano non vincolanti, come nel caso deglidi Parigi 2015. Tra i 120 firmatari che hanno sostenuto lac’è anche l’Italia. Grandi assenti gliUniti, dove proprio oggi sono iniziate le trivellazioni in Alaska ...

