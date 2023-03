Gli scossoni in Forza Italia non sono finiti | che fine fa Cattaneo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) I cambiamenti all'interno dinon finiranno qui. Dopo le nuove nomine - sette coordinatori regionali e il ritorno di Paolo Barelli, fedelissimo di Antonio Tajani, alla guida dei deputati al posto di Alessandropromosso vice coordinatore nazionale con la delega all'organizzazione del territorio - ci saranno altre novità. Ma, raccontano all'Adnkronos, bisognerà aspettare il rientro ad Arcore di Silvio Berlusconi, ricoverato da lunedì sera al San Raffaele per accertamenti e controlli dopo alcune aritmie (le dimissioni dall'ospedaleattese domani, in tarda mattinata). Secondo i rumors potrebbero essere nominati altri coordinatori regionali, sarà ridisegnata e aggiornata la mappa dei 25 Dipartimenti del partito (è attualmente il responsabile nazionale) e potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SADIComic : @Bad_Linhat dovresti esser contento che essendoci la #LEGA il #MES non e' stato ancora ratificato, senza la #lega l… - copymanle : @jackdj98 Notato anche io: dopo aver sentito ballare il tavolo su cui poggiavo gli avambracci. Due scossoni simili… - LorettaGarzena : @Eccalla @LBasemi Gli scossoni che noi italiani abbiamo ricevuto fin'ora, sembrano acqua fresca...non una piega...?? - Terra2itter : @doninside @BusitaliaV Già, bravo te, e poi come li accentui gli scossoni degli ammortizzatori scarichi dal 2007? - Daymons94519400 : @Tg3web Se penso alla Fornero e a Monti che l'hanno sfangata senza scossoni . Correva l'anno 2011 fu una mattanza s… -

...5 che per la i5 e dimostrano la scelta di evolvere il design attuale senza particolari: ...su una variante M Performance e non è un caso che il prototipo delle immagini ufficiali sfoggi...Risparmi, attenti alle banche, sono questiistituti più sicuri secondo la Bce: ecco di quali si ... Per questo motivo, come è facile intuire, è antecedente agli ultimiche hanno interessato ...... negli Usa, ricordano infattianalisti di Mps Capital Services, le autorità stanno studiando "... Recupera Mps (+5,23%), che nei giorni scorsi era stato uno dei titoli più penalizzati dagli...

La frenata della piccola industria Campana RaiNews

A far da traino gli acquisti sui tech per l'effetto Alibaba ... tra le banche piu' penalizzate nei giorni scorsi a seguito degli scossoni finanziari (in poco piu' di una settimana Rocca Salimbeni ...(Teleborsa) - Seduta senza grandi scossoni per i mercati europei, con il sentiment migliorato rispetto alla settimana scorsa, ma con volumi contenuti che indicano una certa prudenza nel tornare ad acq ...