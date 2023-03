Gli Ofenbach a Rtl 102.5: “Felici di tornare in Italia con un nostro show, ormai è come una seconda casa” (Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO – Gli Ofenbach sono stati ospiti di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, il duo ha presentato “Body Talk”, il nuovo singolo in featuring con Svea. “BODY TALK”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI Ofenbach FEAT. SVEA Ospiti di RTL 102.5, gli Ofenbach hanno presentato in diretta in radiovisione “Body Talk”, il nuovo singolo in collaborazione con Svea, astro nascente svedese. «Siamo molto contenti di essere qui in Italia, siamo stati qui a Milano molte volte, è come una seconda casa ormai. Quest’estate suoneremo al Nameless Festival, sul lago di Como. Siamo stati spesso in Italia, sia per suonare sia per fare promo», raccontano gli Ofenbach. Uscito il 24 febbraio, il brano ha un sound ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO – Glisono stati ospiti di RTL 102.5. Durante “The Flight” con Matteo Campese e Paola Di Benedetto, il duo ha presentato “Body Talk”, il nuovo singolo in featuring con Svea. “BODY TALK”, IL NUOVO SINGOLO DEGLIFEAT. SVEA Ospiti di RTL 102.5, glihanno presentato in diretta in radiovisione “Body Talk”, il nuovo singolo in collaborazione con Svea, astro nascente svedese. «Siamo molto contenti di essere qui in, siamo stati qui a Milano molte volte, èuna. Quest’estate suoneremo al Nameless Festival, sul lago di Como. Siamo stati spesso in, sia per suonare sia per fare promo», raccontano gli. Uscito il 24 febbraio, il brano ha un sound ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Gli Ofenbach a Rtl 102.5: “Felici di tornare in Italia con un nostro show, ormai è come una seconda casa” - WARNERMUSICIT : Gli #Ofenbach sono arrivati in Italia e hanno portato tutta la loro energia con la loro musica! ????? Ascolta ora il… - rtl1025 : ??? Gli #Ofenbach a RTL 102.5: “La prossima estate suoneremo in alcuni grandi festival in #Europa. Felici di tornare… - Agenparl : Gli Ofenbach a RTL 102.5: “La prossima estate suoneremo in alcuni grandi festival in Europa. Felici di ... - - rtl1025 : Volete vedere gli #Ofenbach esibirsi live? Vi diciamo noi dove ?? #OfenbachRTL1025 ?? SEGUI LA DIRETTA ??… -