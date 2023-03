Gli Aristogatti: in arrivo il live-action marcato Disney (Di mercoledì 29 marzo 2023) Duchessa e Romeo tornano sul grande schermo in vista del live-action de Gli Aristogatti. Il lungometraggio, prodotto nel 1970 da Walt Disney e diretto da Wolfgang Reitherman, sarà presto riadattato presso gli Studios di Los Angeles (California) sotto la supervisione di Ahmir Khalib Thompson. Il remake del film di animazione, ambientato nella Parigi dei primi Anni del ‘900, vedrà come protagonista la celebre famiglia di gatti che, in lotta con l’avido Edgar per la conquista dell’eredità di Madame Adelaide, tornerà a far sorridere il grande pubblico. Vi raccomandiamo... La Sirenetta, diffuso il nuovo trailer con Halle Bailey: l'affetto per l'attrice Immancabile la presenza di Minou, Matisse, Bizet e la banda musicale di gatti jazzisti di Scat Cat, talentuoso ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Duchessa e Romeo tornano sul grande schermo in vista delde Gli. Il lungometraggio, prodotto nel 1970 da Walte diretto da Wolfgang Reitherman, sarà presto riadattato presso gli Studios di Los Angeles (California) sotto la supervisione di Ahmir Khalib Thompson. Il remake del film di animazione, ambientato nella Parigi dei primi Anni del ‘900, vedrà come protagonista la celebre famiglia di gatti che, in lotta con l’avido Edgar per la conquista dell’eredità di Madame Adelaide, tornerà a far sorridere il grande pubblico. Vi raccomandiamo... La Sirenetta, diffuso il nuovo trailer con Halle Bailey: l'affetto per l'attrice Immancabile la presenza di Minou, Matisse, Bizet e la banda musicale di gatti jazzisti di Scat Cat, talentuoso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarabatIl : @TheSimpaSimpo I mostri L'armata Brancaleone Gli anni in tasca Tess Gli Aristogatti Nuovo cinema paradiso La vita è… - CarabatIl : @mariateresacip @TheSimpaSimpo Gli Aristogatti ?? Anche per me, più bel film di animazione della storia. Da ragazzi… - GamingPark_it : Questlove dirigerà il remake live-action de Gli Aristogatti - CatelliRossella : Questlove rifara' Gli Aristogatti in versione ibrida/live - Cinema - ANSA - mariateresacip : @TheSimpaSimpo Posso contribuire esclusa l'ultima categoria. Lezioni di piano Film blu Quel che resta del giorno Gli Aristogatti. -

Peter Pan & Wendy: i character poster dei protagonisti del film Gli Aristogatti: Questlove sarà il regista della nuova versione che unirà live - action e animazione Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks ... Gli Aristogatti: Disney annuncia il remake live - action con Questlove alla regia La Disney ha annunciato il suo prossimo remake live - action , Gli Aristogatti , con un regista d'eccezione alla guida: il premio Oscar Questlove. Il film sarà una rivisitazione del classico d'animazione del 1970 che seguirà la scia di altri adattamenti in live - ... Questlove rifara' Gli Aristogatti in versione ibrida/live ... Ahmir 'Questlove' Thompson e' stato scelto dalla Disney per dirigere la nuova versione ibrida/live del celebre cartone Gli Aristogatti. Lo ha appreso Deadline. Il film sara' basato su quello del ... : Questlove sarà il regista della nuova versione che unirà live - action e animazione Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks ...La Disney ha annunciato il suo prossimo remake live - action ,, con un regista d'eccezione alla guida: il premio Oscar Questlove. Il film sarà una rivisitazione del classico d'animazione del 1970 che seguirà la scia di altri adattamenti in live - ...... Ahmir 'Questlove' Thompson e' stato scelto dalla Disney per dirigere la nuova versione ibrida/live del celebre cartone. Lo ha appreso Deadline. Il film sara' basato su quello del ... 'Gli Aristogatti', Questlove regista per il live-action del classico Disney la Repubblica Questlove dirigerà il remake live-action de Gli Aristogatti Questlove è stato impostato per dirigere un remake live-action de Gli Aristogatti della Disney. Il regista di Summer of Soul – il cui vero nome è Ahmir Khalib Thompson – farà il suo debutto alla regia ... 'Gli Aristogatti', Questlove regista per il live-action del classico Disney Per Gli Aristogatti 2.0, il musicista curerà anche la colonna sonora. L'ultima canzone di Maurice Chevalier "Durante i primi mesi della pandemia nel 2020 ho permesso al bambino dentro di me di avere ... Questlove è stato impostato per dirigere un remake live-action de Gli Aristogatti della Disney. Il regista di Summer of Soul – il cui vero nome è Ahmir Khalib Thompson – farà il suo debutto alla regia ...Per Gli Aristogatti 2.0, il musicista curerà anche la colonna sonora. L'ultima canzone di Maurice Chevalier "Durante i primi mesi della pandemia nel 2020 ho permesso al bambino dentro di me di avere ...