Gli Aristogatti | in arrivo il live-action marcato Disney

1' di lettura 29/03/2023 - Tre gatti sbranati da cani randagi all'interno dell'oasi felina all'ex mattatoio comunale. È successo stamattina e l'associazionetuona contro il Comune per non aver ancora provveduto a fare quanto doveva per tenere la colonia in sicurezza. "Oggi come da 3 anni a questa parte, ci siamo trovati davanti questa ...: Questlove sarà il regista della nuova versione che unirà live - action e animazione Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks ...La Disney ha annunciato il suo prossimo remake live - action ,, con un regista d'eccezione alla guida: il premio Oscar Questlove. Il film sarà una rivisitazione del classico d'animazione del 1970 che seguirà la scia di altri adattamenti in live - ...

'Gli Aristogatti', Questlove regista per il live-action del classico Disney la Repubblica

Stesi a terra, martoriati e con lo stomaco fracassato. Questo lo scenario agghiacciante che si è palesato davanti agli occhi delle volontarie dell’Oasi felina ‘Gli aristogatti di Civitanova’, che ...«Oggi come da 3 anni a questa parte, ci siamo trovati davanti questa tragedia – scrive l’associazione su Facebook pubblicando le dure foto delle carcasse degli animali trovati senza vita – la giunta h ...