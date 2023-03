Gli amici di papà: John Stamos provò a far licenziare le gemelle Olsen (Di mercoledì 29 marzo 2023) John Stamos, volto di Jesse Katsopolis nella famosa sit-com, ha rivelato di aver avuto alcuni problemi sul set de Gli amici di papà legati alle gemelle Olsen che provò a far licenziare. Gli amici di papà, sit-com andata in onda dal 1987 al 1995, è lo show che ha portato John Stamos ad essere conosciuto dal grande pubblico. Ma ciò che potrebbe sorprendere i fan è che l'attore cercò di far licenziare Mary-Kate e Ashley Olsen. In Gli amici di papà, John Stamos ha indossato i panni di Jesse Katsopolis ed è rimasto nel cuore di molti proprio grazie a quella interpretazione. Secondo quanto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 marzo 2023), volto di Jesse Katsopolis nella famosa sit-com, ha rivelato di aver avuto alcuni problemi sul set de Glidilegati allechea far. Glidi, sit-com andata in onda dal 1987 al 1995, è lo show che ha portatoad essere conosciuto dal grande pubblico. Ma ciò che potrebbe sorprendere i fan è che l'attore cercò di farMary-Kate e Ashley. In Glidiha indossato i panni di Jesse Katsopolis ed è rimasto nel cuore di molti proprio grazie a quella interpretazione. Secondo quanto ...

