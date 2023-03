Giungi, pres. Comune Milano per Milano-Cortina: 'San Siro? Spero che l'idea di riqualificazione diventi realtà' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alessandro Giungi, presidente del Comune di Milano per Milano Cortina, ha parlato dal palco del 18° Torneo "Amico dei Bambini",... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alessandroidente deldiper, ha parlato dal palco del 18° Torneo "Amico dei Bambini",...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Giungi, pres. Comune Milano per Milano-Cortina: 'San Siro? Spero che l'idea di riqualificazione diventi realtà': Al… - cmdotcom : #Giungi, pres. Comune Milano per Milano-Cortina: 'San Siro? Spero che l'idea di riqualificazione diventi realtà'… - MilanNewsit : MN - Giungi (pres. Comune di Milano per Milano-Cortina): 'Nuovo stadio? Sono ottimista, ma spero nella riqualificaz… -