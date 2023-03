Giulia Salemi rivela il motivo per cui ha rifiutato il ruolo di opinionista al GF Vip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - yadin008 : RT @Veronic14410994: @Marko_lino_1 Fu fatta la stessa domanda a Giulia Salemi. Che rispose 'una cosa non esclude l'altra'. Solo che nessuno… - Il_Jordy : @umb____ Ma non si può dire che Giaele ma anche tutte le donne di questa edizione siano extrafighe Le extrafighe e… - Rosalbw1 : RT @mariarosi79: #prelemi #giuliasalemi #r101 Giulia Salemi -

Peril Grande Fratello Vip ha rappresentato una bella opportunità per la sua carriera. L'influencer attualmente è molto vicina al reality al quale ha preso parte ben due volte. A differenza ...è uno dei volti più amati e apprezzati del Grande Fratello Vip . Intervistata dal settimanale Chi, la bella influencer e opinionista social della settima edizione del reality show ...: i sandali sfoggiati alla semifinale del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: c'è attesa per la finalissima Lunedì 27 marzo 2023 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello ...

I 30 anni di Giulia Salemi: Spero che vengano alla mia festa, mi sento ancora una bimba insicura Fanpage.it

Giulia Salemi in un'intervista al settimanale Chi in onore dei suoi 30 anni ha raccontato tutte le sue ambizioni e del suo futuro in amore e in carriera Giulia Salemi, influencer e ex concorrente del ...Giulia Salemi e PierPaolo Pretrelli ancora in crisi Giulia Salemi ha confessato settimane fa che il suo rapporto con PierPaolo Pretrelli era in crisi. Dopo qualche giorno ha riferito che la crisi era ...