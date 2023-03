Giulia Salemi | perché ha rifiutato di fare l’opinionista e la crisi con Pretelli

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è uno dei volti più amati del Grande Fratello Vip 7. La regina dei social, si è raccontata in una lunga intervista per Chi, mentre si sta preparando a festeggiare i suoi trent’anni con una festa a tema: Salotto. Nell’intervista, l’influencer e conduttrice ha spiegato come è partita la sua carriera, i suoi primi passi. Poi ha anche svelato come mai hadie tutti i dettagli sulla, ormai passata, con Pierpaolo. Scopriamo cosa ha dettoavevadi sostituire Sonia Bruganelli ma ora… Quando Sonia Bruganelli si è assentata dal GF Vip 7, nel periodo natalizio,avrebbe ...