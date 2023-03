Giulia Salemi, perché ha detto no alla poltrona di opinionista del GF (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giulia Salemi in un’intervista a Chi spiega il motivo che l’ha spinta a non sostituire Sonia Bruganelli a Natale Giulia Salemi nell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 7, che sta per terminare, riveste un ruolo che le calza a pennello, ovvero quello di “esperta social”. Giulia dallo studio del GF Vip 7 affianca Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti leggendo i tweet in diretta dei follower che commentano live il reality show. Ma c’è stato un momento che le è stata offerta la poltrona di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli, assente per alcuni giorni dallo studio per via della vacanze di natale. Ma l’ex vippona e influencer ha rifiutato la proposta, lasciando il posto a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, suo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)in un’intervista a Chi spiega il motivo che l’ha spinta a non sostituire Sonia Bruganelli a Natalenell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 7, che sta per terminare, riveste un ruolo che le calza a pennello, ovvero quello di “esperta social”.dallo studio del GF Vip 7 affianca Alfonso Signorini e le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti leggendo i tweet in diretta dei follower che commentano live il reality show. Ma c’è stato un momento che le è stata offerta ladiin sostituzione di Sonia Bruganelli, assente per alcuni giorni dallo studio per via della vacanze di natale. Ma l’ex vippona e influencer ha rifiutato la proposta, lasciando il posto a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, racconta #GiuliaSalemi in un’intervista a cuo… - GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - fede61029327 : QUESTO #donnalisi come disse giulia salemi con pierpaolo “ cercherò di parlare il meno possibile e vivermelo il mag… - GiusyD8 : RT @anna_prelemi: 'Giulia Salemi detta Salama' ?? io la amo ?? #r101 #prelemi -