Giulia Salemi frena con Pierpaolo, niente figli e matrimonio: ecco perché (Di mercoledì 29 marzo 2023) Come tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sapranno, i due sono stati in crisi per un certo periodo di tempo. In seguito, poi, hanno deciso di fare la pace e di ricongiungersi. I due, però, hanno preso delle decisioni piuttosto drastiche. Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Chi, infatti, Giulia ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023) Come tutti i fan diPretelli sapranno, i due sono stati in crisi per un certo periodo di tempo. In seguito, poi, hanno deciso di fare la pace e di ricongiungersi. I due, però, hanno preso delle decisioni piuttosto drastiche. Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Chi, infatti,ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, racconta #GiuliaSalemi in un’intervista a cuo… - GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - vaciao1 : RT @Cassie09725924: Giulia Salemi ha lavorato tanto in questi anni e sono sicura che ancora ci sarà da fare, ma sentirla parlare con tanta… - vaciao1 : RT @EmJa1115: Pomeriggio volato a domani Giulia Salemi #r101 #PRELEMI -