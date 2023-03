Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: perché sono entrati in crisi e che ruolo ha avuto Signorini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella puntata del GF Vip 7 dello scorso 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino, Giulia Salemi confermò in diretta tv le voci di crisi con Pierpaolo Pretelli. “Voglio essere sincera, stiamo vivendo in questo momento un momento di crisi, ma non sono volati piatti, non è un discorso di amore e non ci sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella puntata del GF Vip 7 dello scorso 13 febbraio, alla vigilia di San Valentino,confermò in diretta tv le voci dicon. “Voglio essere sincera, stiamo vivendo in questo momento un momento di, ma nonvolati piatti, non è un discorso di amore e non ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, racconta #GiuliaSalemi in un’intervista a cuo… - GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - EmJa1115 : #PRELEMI.. Giulia Salemi - infoitcultura : Giulia Salemi, perché ha detto no alla poltrona di opinionista del GF -