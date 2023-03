Giugliano | apre Hermanos Pub & Grill | taglio del nastro in via Epitaffio

il programma sisabato con il girone B al completo. Spicca Ancona - Carrarese in chiave ... Nel girone C la capolista Catanzaro in casa delcon Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa ad ...La ripresa sicon un fallo di Rondinella su Candellori in piena area di rigore: l'arbitro ... Al 78' ilagguanta il pirotecnico 3 - 3: ci pensa La Monica a ristabilire l'equilibrio sulla ...... sabato 25 marzo 2023: in programma sette incontri di qualificazione a Euro 2024, in Italia si...- Galles Spagna - Norvegia LEGA PRO 14.30 AZ Picerno " Gelbison Foggia - Monterosi- ...

Podini taglia il nastro del nuovo MD di Giugliano Myfruit.it

È successo questa notte a Qualiano, in provincia di Napoli, e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere: deve rispondere di danneggiamento a seguito di incendio. L'allarme è arrivato nel cuore ...Due i posticipi domenicali che completeranno la 34^ giornata del girone C di Serie C. Ad una settimana dalla matematica promozione in B il Catanzaro tornerà in campo per festeggiare davanti ai propri ...