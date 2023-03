Gite scolastiche troppo care, Confcommercio: “Aiutare le famiglie e incentivare gli insegnanti che accompagnano i ragazzi” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “I costi delle Gite scolastiche sono ormai insostenibili per molte famiglie. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che i ragazzi siano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio che va assicurato a tutti i nostri figli senza distinzioni. Peraltro, le Gite rappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte”. Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 marzo 2023) “I costi dellesono ormai insostenibili per molte. Il carovita si abbatte sui viaggi di istruzione ed è inaccettabile che isiano discriminati in base al censo. Si tratta di momenti della didattica e della formazione che sicuramente garantiscono svago e divertimento, ma non dimentichiamo che abbiamo a che fare con il diritto allo studio che va assicurato a tutti i nostri figli senza distinzioni. Peraltro, lerappresentano un volano importantissimo per il turismo nei mesi non di picco, soprattutto sulle città d’arte”. Lo denuncia Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ftoitalia : ????Gite scolastiche: costi insostenibili Il presidente di #FTO Gattinoni ???Servono sostegni e politiche di accomp… - Antonio69914372 : @fattoquotidiano Non vedo il motivo perché lo stato deve creare un fondo per quelli che non hanno la possibilità di… - _manu_InTheEnd : @pppuntooo Da nessuna parte,la precedenza ce l'hanno i miei figli tra gite scolastiche e estive. Mi accontento del mio mare???? - aIItoojoon : ancora in viaggio dio mio di sto passo a salisburgo ci arriviamo mai io già stanca di tutto le gite scolastiche belle fino ad un certo punto - patty74749923 : @fattoquotidiano Le gite scolastiche si possono anche evitare,non servono a nulla. -