Giro delle Fiandre | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Comincia la settimana santa del ciclismo. Domenica 2 aprile si disputerà la 107a edizione del Giro delle Fiandre, che lo scorso anno fu vinto da Mathieu van der Poel davanti a Dylan van Baarle e Valentin Madouas. L'Italia qui ha vinto 11 volte, l'ultima delle quali risale al 2019 con L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

