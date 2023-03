Giro delle Fiandre 2023: il percorso ai raggi X e tutti i muri (Di mercoledì 29 marzo 2023) E siamo arrivati al numero 107. Come ogni prima domenica di aprile, il Giro delle Fiandre torna ad allietare gli animi di tutti gli appassionati di ciclismo. Una corsa che, come sempre, si preannuncia frizzante e ricca di colpi di scena, con i grandi nomi presenti che si daranno battaglia per portarsi a casa una delle grandi Classiche del Nord. La prima di parte sarà alquanto tranquilla, poiché per 110 chilometri non ci saranno difficoltà altimetriche. Si inizia a fare sul serio dall’Huisepontweg, primo tratto in pavé, seguito poi dal Korte Ast, il primissimo muro da scalare. Subito dopo, si passa per la prima volta sullo storico Oude Kwaremont, 2200 metri al 4% e 11,6% massimo, dove si salirà sul pavé. Da lì iniziano 80 chilometri di vero e proprio inferno fra muri e tratti in pavé: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) E siamo arrivati al numero 107. Come ogni prima domenica di aprile, iltorna ad allietare gli animi digli appassionati di ciclismo. Una corsa che, come sempre, si preannuncia frizzante e ricca di colpi di scena, con i grandi nomi presenti che si daranno battaglia per portarsi a casa unagrandi Classiche del Nord. La prima di parte sarà alquanto tranquilla, poiché per 110 chilometri non ci saranno difficoltà altimetriche. Si inizia a fare sul serio dall’Huisepontweg, primo tratto in pavé, seguito poi dal Korte Ast, il primissimo muro da scalare. Subito dopo, si passa per la prima volta sullo storico Oude Kwaremont, 2200 metri al 4% e 11,6% massimo, dove si salirà sul pavé. Da lì iniziano 80 chilometri di vero e proprio inferno frae tratti in pavé: ...

