"Gira il volto dall'altra parte": Sorgi inchioda Schlein, la domanda a cui non risponde (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante l'elezione di Elly Schlein a segretaria, il Pd vive una situazione anomala al suo interno. Lo spiega Marcello Sorgi in un editoriale su La Stampa: "Non ha una classica maggioranza e minoranza, ma due maggioranze diverse che cercano inutilmente l'unità". Lo dimostrerebbe l'ultima scelta della Schlein, quella di rimuovere i capigruppo alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, per sostituirle "con Boccia, il capo del comitato della sua mozione, e Braga sua amica personale ed esponente della forte corrente di Franceschini", sottolinea Sorgi. L'editorialista, poi, continua: "Se si chiede a Schlein se ha voluto fare l'accordo con l'ex-ministro della Cultura vincitore di tutti i congressi, lei risponderà sdegnata che mai e poi mai si piegherebbe al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nonostante l'elezione di Ellya segretaria, il Pd vive una situazione anomala al suo interno. Lo spiega Marcelloin un editoriale su La Stampa: "Non ha una classica maggioranza e minoranza, ma due maggioranze diverse che cercano inutilmente l'unità". Lo dimostrerebbe l'ultima scelta della, quella di rimuovere i capigruppo alla Camera e al Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, per sostituirle "con Boccia, il capo del comitato della sua mozione, e Braga sua amica personale ed esponente della forte corrente di Franceschini", sottolinea. L'editorialista, poi, continua: "Se si chiede ase ha voluto fare l'accordo con l'ex-ministro della Cultura vincitore di tutti i congressi, leirà sdegnata che mai e poi mai si piegherebbe al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vindox_danilo : @fettonejr È un po’ già che gira..da una parte (almeno a me) tutte donnine o quasi senza volto che nn seguo..dall’altra gente che seguo - Demi__061 : 'Ma volto è diventato un pianeta che gira intorno a sé stesso mentre ruota intorno ad Uriop?' - OpinioneAzzurra : RT @AntoMatrisc: Di Lorenzo si gira per cercare un volto amico, qualcuno a cui passare la palla per poi riceverla. Lo stadio è quello, ma n… - AntoMatrisc : Di Lorenzo si gira per cercare un volto amico, qualcuno a cui passare la palla per poi riceverla. Lo stadio è quell… - orsatti63 : @AndreaSco @ProVitaFamiglia mi citi un caso, vogliamo parlare dei casi di violenze sui minori fatte da eterosessual… -