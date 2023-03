Giovanni Truppi, il nuovo singolo è Moondrone, al via il tour, le date (Di mercoledì 29 marzo 2023) Moondrone è il nuovo singolo di Giovanni Truppi, ultimo antipasto in vista del disco Infinite possibilità per essere finiti che presenterà in anteprima nel tour di aprile Una dichiarazione d’amore senza compromessi e senza difese. Moondrone è la nuova canzone di Giovanni Truppi in uscita venerdì 31 marzo per Virgin Music Las / Universal Music Italia. Dopo Alcune considerazioni, Le persone e le cose e La felicità, Moondrone è il quarto estratto dal nuovo disco del cantautore napoletano, Infinite possibilità per esseri finiti, che uscirà venerdì 28 aprile. Prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è una canzone che mette le “viscere sul tavolo”, come diceva Andrea Pazienza, e che tra soundscape e ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023)è ildi, ultimo antipasto in vista del disco Infinite possibilità per essere finiti che presenterà in anteprima neldi aprile Una dichiarazione d’amore senza compromessi e senza difese.è la nuova canzone diin uscita venerdì 31 marzo per Virgin Music Las / Universal Music Italia. Dopo Alcune considerazioni, Le persone e le cose e La felicità,è il quarto estratto daldisco del cantautore napoletano, Infinite possibilità per esseri finiti, che uscirà venerdì 28 aprile. Prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è una canzone che mette le “viscere sul tavolo”, come diceva Andrea Pazienza, e che tra soundscape e ...

