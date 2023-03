Giovanni Ciacci, il suo commento al coming out di Elena Di Cioccio come HIV+ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando ieri sera a Le Iene l’ex inviata del programma Elena Di Cioccio ha fatto coming out come HIV+ tutti abbiamo pensato a Giovanni Ciacci. Anche l’ex volto del pomeriggio di Rai2, infatti, è sieropositivo ed ha fatto coming out la scorsa estate poco prima di partecipare al Grande Fratello Vip. Elena Di Cioccio: “Ho l’HIV, sono sieropositiva” https://t.co/tlqunfuGxm #LeIene — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 28, 2023 I vip sieropositivi in cura – e quindi negativizzati – sono molti, ma a causa dello stigma nessuno lo dice. “Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast“ – aveva detto Alfonso Signorini la scorsa estate – “Conosco tanti colleghi e colleghe che in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quando ieri sera a Le Iene l’ex inviata del programmaDiha fattoouttutti abbiamo pensato a. Anche l’ex volto del pomeriggio di Rai2, infatti, è sieropositivo ed ha fattoout la scorsa estate poco prima di partecipare al Grande Fratello Vip.Di: “Ho l’HIV, sono sieropositiva” https://t.co/tlqunfuGxm #LeIene — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 28, 2023 I vip sieropositivi in cura – e quindi negativizzati – sono molti, ma a causa dello stigma nessuno lo dice. “Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast“ – aveva detto Alfonso Signorini la scorsa estate – “Conosco tanti colleghi e colleghe che in ...

