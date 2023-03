Giovanni Allevi: le mie mani tremano ma compongo musica nella mente (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Le mieper via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporremia, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso d… - giovanniallevi : “Ogni cosa può iniziare, perché soltanto a noi sta la prima mossa: concepire un’idea sorretta dall'emozione.” Giov… - NATOlizer : Giovanni Allevi: le mie mani tremano, compongo musica nella mente - BrandoInfo : RT @Agenzia_Ansa: 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comp… - rpinci : RT @TV2000it: #29marzo emozionante messaggio di Giovanni Allevi per la Giornata mondiale del #pianoforte #WorldPianoDay #GiovanniAllevi… -