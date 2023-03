Giovanni Allevi e il tremore alle mani: «È colpa dei farmaci ma continuo a comporre musica con la mente» (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento». Così Giovanni allevi parla delle sue condizioni di salute e di una passione per la musica che non smette, anche nei momenti più difficili, di guidare la sua esistenza. «Grazie alla musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso», ha scritto sui social l’artista in cura per un mieloma. In occasione della Giornata mondiale del pianoforte, allevi ha postato il video di una sua esibizione in teatro. Le mani che fino a poco tempo fa scorrevano veloci sullo strumento ora fanno fatica a tornare quelle di un tempo: «Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «Le mietremano per via deie quindi il ritorno al pianoforte sarà lento». Cosìparla delle sue condizioni di salute e di una passione per lache non smette, anche nei momenti più difficili, di guidare la sua esistenza. «Grazie allaanche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso», ha scritto sui social l’artista in cura per un mieloma. In occasione della Giornata mondiale del pianoforte,ha postato il video di una sua esibizione in teatro. Leche fino a poco tempo fa scorrevano veloci sullo strumento ora fanno fatica a tornare quelle di un tempo: «Tuttavia non ho mai smesso dinella mia ...

