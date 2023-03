Giovani Talenti Dance Festival, l’evento alla Casa della Musica (Di mercoledì 29 marzo 2023) The Place Madrid, Berlin Dance Istitute di Berlino, The under ground Dance center di Toronto, la Modern di Napoli, Gravina in Danza, Headway Dance Studio di Malaga, Danza EffeBi, 180 Madrid e Viaggio Danza sono solo alcuni partner della XVI edizione del concorso “Giovani Talenti Dance Festival 2023 – Spring Edition”. La direttrice artistica Mena Capasso l’ha da pochi giorni presentata per il debutto del prossimo 30 aprile alla Casa della Musica di Napoli. E’ tutto pronto, dunque, con Raffaele Paganini per una manifestazione persino insignita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con ben nove Medaglie Presidenziali, con anche il Patrocinio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) The Place Madrid, BerlinIstitute di Berlino, The under groundcenter di Toronto, la Modern di Napoli, Gravina in Danza, HeadwayStudio di Malaga, Danza EffeBi, 180 Madrid e Viaggio Danza sono solo alcuni partnerXVI edizione del concorso “2023 – Spring Edition”. La direttrice artistica Mena Capasso l’ha da pochi giorni presentata per il debutto del prossimo 30 apriledi Napoli. E’ tutto pronto, dunque, con Raffaele Paganini per una manifestazione persino insignita dal PresidenteRepubblica Giorgio Napolitano con ben nove Medaglie Presidenziali, con anche il Patrocinio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Municipia_Spa : RT @EngineeringSpa: La nostra CHRO Alessia D'Addario annuncia l'ambizioso piano di hiring di Engineering, che prevede l’ingresso di 1.900 n… - InnovazioneTri1 : RT @EngineeringSpa: La nostra CHRO Alessia D'Addario annuncia l'ambizioso piano di hiring di Engineering, che prevede l’ingresso di 1.900 n… - la_rossonera : Belgio-Giappone U21 ha permesso tuttavia a Moncada di visionare anche altri giovani talenti come Ramazani dell’Alme… - Stella78007116 : @boni_castellane Ecco l uguaglianza della sinistra. se sei nella cerchia puoi trovare facilmente un produttore, un… - callmegoodlife : Se la Lazio si è spesso affidata al cosiddetto “usato sicuro” e non a giovani talenti da far crescere, maturare e s… -