Giovani e sport, l'Europa punta sul Table Tennis X (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Creare un format europeo che, coinvolgendo i Giovani dagli 11 ai 18 anni, favorisca le buone abitudini rappresentate dalla pratica sportiva, attraverso la diffusione del Table Tennis X. E' quello a cui punta il progetto “TTX EU Format … more FUN more LIFE”, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, nell'ambito di un bando europeo all'interno della linea di finanziamento Erasmus+ e che prevede anche la collaborazione delle Federazioni di Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro. Protagonista dell'iniziativa è il Table Tennis X, una nuova disciplina divertente e inclusiva ideata dall'International Table Tennis Federation, che la FITeT ha promosso già ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Creare un format europeo che, coinvolgendo idagli 11 ai 18 anni, favorisca le buone abitudini rappresentate dalla praticaiva, attraverso la diffusione delX. E' quello a cuiil progetto “TTX EU Format … more FUN more LIFE”, organizzato dalla Federazione Italianatavolo, nell'ambito di un bando europeo all'interno della linea di finanziamento Erasmus+ e che prevede anche la collaborazione delle Federazioni di Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro. Protagonista dell'iniziativa è ilX, una nuova disciplina divertente e inclusiva ideata dall'InternationalFederation, che la FITeT ha promosso già ...

