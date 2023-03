(Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Creare un format europeo che, coinvolgendo idagli 11 ai 18 anni, favorisca le buone abitudini rappresentate dalla praticaiva, attraverso la diffusione delX. E' quello a cuiil progetto “TTX EU Format … more FUN more LIFE”, organizzato dalla Federazione Italianatavolo, nell'ambito di un bando europeo all'interno della linea di finanziamento Erasmus+ e che prevede anche la collaborazione delle Federazioni di Spagna, Francia, Portogallo, Polonia, Lettonia, Malta, Slovenia, Ungheria e Cipro. Protagonista dell'iniziativa è ilX, una nuova disciplina divertente e inclusiva ideata dall'InternationalFederation, che la FITeT ha promosso già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlModeratoreWeb : Giovani e sport, l’Europa punta sul Table Tennis X - - principesso2 : Qui, se non mi preoccupassi per la salute e la vita di ragazzi così giovani, direi 'fate pure'. Però dopo lo faccia… - nestquotidiano : Giovani e sport, l’Europa punta sul Table Tennis X - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Giovani e sport, l’Europa punta sul Table Tennis X - - ItaliaNotizie24 : Giovani e sport, l’Europa punta sul Table Tennis X -

... e aigiurati del Prix EU. RO. PA. Jeunesse, rivolto agli studenti Esabac, percorsi liceali ...di Roma grazie al supporto di Urban Vision e del Comune di Roma - Assessorato grandi eventi...... Elye Wahi è uno deiin rampa di lancio del Montpellier che, a detta del suo allenatorre, Michel Der Zakarian , si sta preparando per venderlo sul mercato in estate. Intervistato da RMC...Intervistato da Sky24 in occasione del torneo di padel benefico 'Finale del Cuore', in corso ... Il ct azzurro cerca di creare un mix tra giocatori esperti edi esperienza ma serve tempo. ...

Giovani e sport, l'Europa punta sul Table Tennis X Qui News Abetone

C'è una differenza che in Francia non trovi". "In Francia c'è molto più ritmo perché i giocatori sono più giovani e fisici. In Italia, l'intensità non ha nulla a che vedere. Gli inglesi comprano dei ...Il ct Roberto Mancini a Sky Sport così ha risposto a proposito della mancata convocazione ... stanchi e quindi questa può essere una problematica. Stiamo inserendo giovani che hanno bisogno di tempo.