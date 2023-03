Giorgetti | ' Ritardo Pnrr? Trattiamo con Ue Lavoriamo a soluzione realistica'

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 29 marzo 2023), Fitto: 'Risposte alle criticità evidenziate dalla Corte conti già in decreto' 'Ieri ho partecipato alla presentazione della relazione della Corte dei conti e leggo delle dichiarazioni surreali rispetto a questo perché' basta leggere, piu' che le dichiarazioni, la relazione della Corte dei conti per far emergere in modo molto chiaro che in quella relazione ...