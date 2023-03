Gioco della Dieta Mediterranea, per educare i bambini a mangiare sano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Promuovere la Dieta Mediterranea e incentivare i bambini a un’alimentazione sana. Questi gli obiettivi del progetto di educazione alimentare e motoria promosso della ASL Napoli 3 Sud in collaborazione con scuole e aziende del territorio denominato appunto Gioco della Dieta Mediterranea. L’iniziativa è dedicata ai bambini delle classi terza e quarta della scuola primaria chiamati a scoprire i benefici della Dieta Mediterranea attraverso il Gioco, grazie a uno strumento ludico-didattico che li stimola ad alimentarsi in modo corretto e a tenere uno stile di vita sano. Ogni mese è dedicato a un cibo specifico della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Promuovere lae incentivare ia un’alimentazione sana. Questi gli obiettivi del progetto di educazione alimentare e motoria promossoASL Napoli 3 Sud in collaborazione con scuole e aziende del territorio denominato appunto. L’iniziativa è dedicata aidelle classi terza e quartascuola primaria chiamati a scoprire i beneficiattraverso il, grazie a uno strumento ludico-didattico che li stimola ad alimentarsi in modo corretto e a tenere uno stile di vita. Ogni mese è dedicato a un cibo specifico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Difendono l’indifendibile, auto e carburanti inquinanti, annunciano come un successo di avere bloccato tutto, facen… - Italiantifa : Mentre il buffone andava in giro con la maglietta del suo amato Hitler,alcuni tifosi della Roma esponeva la bandier… - GJustjuve : ???? E allora perché ingabbiarli dentro schemi impostati? In genere non faccio nomi, ma in questo caso sì. Ragazzi co… - Claudeherou : RT @AntonelloAng: Facciamo un gioco. Ogni squadra rappresenta un partito politico per una somiglianza. Ad esempio io dico sempre che PD= IN… - tiziano38875142 : RT @Paolo77477879: @MEF_GOV Le donne non sono una priorità di questo governo che continua a tenerle sul filo del rasoio facendole elemosina… -