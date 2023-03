Ginnastica artistica | Italia da brividi ai Mondiali juniores! Azzurri di bronzo nella gara a squadre | Villa | Brugnami e Berettera stellari

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ha iniziato con il botto ijuniores di. La Nazionale maschile ha conquistato una splendida medaglia di: Riccardo, Tommasoe Manuelsi sono esaltati sulla pedana di Antalya (Turchia), portando il tricolore sul terzo gradino del podioseconda rassegna iridata giovanile (under 18 per gli uomini). Si tratta di una prestazione rimarchevole inscenata dai ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro, a ulteriore dimostrazione della caratura internazionale raggiunta dal movimento tricolore, ormai sempre più in grado di giganteggiare nei massimi contesti (lo scorso anno la squadra senior si tinse d’argento ...

LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia in lotta per il bronzo a squadre! Brugnami e Villa splendidi OA Sport

L’Italia ha iniziato con il botto i Mondiali juniores di ginnastica artistica. La Nazionale maschile ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara a squadre: Riccardo Villa, Tommaso ...Ora Manuel Berettera. 09.10 Tommaso Brugnami è pronto a salire sulla sbarra. 09.05 INIZIANO I MONDIALI JUNIORES 2023 DI GINNASTICA ARTISTICA. 09.00 L’Italia entra in pedana! Ora spazio ai consueti ...