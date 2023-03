Gianni Minà, Milly Carlucci: “Perché non parlo della sua morte” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Personaggi tv. – Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange la scomparsa di Gianni Minà, morto a Roma all’età di 84 anni. L’uomo era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L’annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore: «Ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità». leggi anche: Milly Carlucci torna a parlare della rivalità con Maria De Filippi leggi anche: Addio a Gianni Minà, ecco la malattia di cui ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 marzo 2023) Personaggi tv. – Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange la scomparsa di, morto a Roma all’età di 84 anni. L’uomo era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L’annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore: «Ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amoresua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staffclinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità». leggi anche:torna a parlarerivalità con Maria De Filippi leggi anche: Addio a, ecco la malattia di cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - reginafiordelis : @SERGIOMATTAREL4 Gentilissimo Presidente le ricordo sommessamente che Gianni Mina' è stato un grandissimo giornalis… - RossanoBibalo : RT @SionRomina: Gianni Minà morto dopo un breve ricovero in clinica: la causa del decesso comunicata. Una breve malattia cardiaca – DC NEWS… -

Gianni Minà: le due ragioni (oggi trascurate) della sua grandezza giornalistica Anziché accodarmi alle celebrazioni e ai rimpianti che in giornata hanno circondato la notizia della morte di Gianni Minà , vorrei cominciare il mio ricordo in maniera scherzosa (lui si divertirebbe). Allora diciamo la verità: quante volte abbiamo scherzato sulla sua abitudine a raccontare i suoi incontri (... "Informazione e Guerra". Incontro a "Lo Scalo" e concerto per la Siria al Palazzo del Popolo Articolo 21 Orvieto dedica la serata al giornalista Gianni Minà scomparso lo scorso 27 marzo. Pubblicità Milly Carlucci, morte Gianni Minà: "Perché non ne voglio parlare" Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange Gianni Minà , scomparso a Roma all'età di 84 anni, era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L'annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore. La ... Anziché accodarmi alle celebrazioni e ai rimpianti che in giornata hanno circondato la notizia della morte di, vorrei cominciare il mio ricordo in maniera scherzosa (lui si divertirebbe). Allora diciamo la verità: quante volte abbiamo scherzato sulla sua abitudine a raccontare i suoi incontri (...Articolo 21 Orvieto dedica la serata al giornalistascomparso lo scorso 27 marzo. PubblicitàIl mondo dello spettacolo e del giornalismo piange, scomparso a Roma all'età di 84 anni, era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L'annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore. La ... Addio a Gianni Minà, camera ardente mercoledì in Campidoglio - Speciali Agenzia ANSA