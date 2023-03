Gianni Minà, la camera ardente in Campidoglio DIRETTA (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi in Campidoglio dalle 10 alle 19 aperta la camera ardente per Gianni Minà. Il giornalista è scomparso all'età di 84 anni dopo una breve ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi indalle 10 alle 19 aperta laper. Il giornalista è scomparso all'età di 84 anni dopo una breve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - Oswald18593856 : @Daniela60305637 Gianni Minà, un gionalista libero anche controcorrente, dotato di grande empatia, le sue intervist… - Alise0 : RT @Soppressatira: Con la morte di Gianni Minà si piange due volte: una per aver perso uno dei migliori giornalisti italiani, l’altra quand… -

Gianni Minà, la camera ardente in Campidoglio DIRETTA Oggi in Campidoglio dalle 10 alle 19 aperta la camera ardente per Gianni Minà. Il giornalista è scomparso all'età di 84 anni dopo una breve ... Oggi in Campidoglio la camera ardente per il giornalista Gianni Mina' Roma, 29 mar. La camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivo Gianni Mina' sara' aperta oggi in Campidoglio nella Sala della Protomoteca dalle ore 10 alle ore 19. Lo fa sapere Roma Capitale, specificando che e' raccomandato lutilizzo della mascherina FFP2. Mina',... Gianni Minà: le due ragioni (oggi trascurate) della sua grandezza giornalistica Anziché accodarmi alle celebrazioni e ai rimpianti che in giornata hanno circondato la notizia della morte di Gianni Minà , vorrei cominciare il mio ricordo in maniera scherzosa (lui si divertirebbe). Allora diciamo la verità: quante volte abbiamo scherzato sulla sua abitudine a raccontare i suoi incontri (... Oggi in Campidoglio dalle 10 alle 19 aperta la camera ardente per. Il giornalista è scomparso all'età di 84 anni dopo una breve ...Roma, 29 mar. La camera ardente del giornalista, scrittore e conduttore televisivoMina' sara' aperta oggi in Campidoglio nella Sala della Protomoteca dalle ore 10 alle ore 19. Lo fa sapere Roma Capitale, specificando che e' raccomandato lutilizzo della mascherina FFP2. Mina',...Anziché accodarmi alle celebrazioni e ai rimpianti che in giornata hanno circondato la notizia della morte di, vorrei cominciare il mio ricordo in maniera scherzosa (lui si divertirebbe). Allora diciamo la verità: quante volte abbiamo scherzato sulla sua abitudine a raccontare i suoi incontri (... Morto Gianni Minà, il ricordo del giornalista scomparso - Sport la Repubblica