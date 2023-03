Gianni Minà, la camera ardente in Campidoglio a Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – È arrivato in Campidoglio il feretro di Gianni Minà, il giornalista morto lunedì sera a 84 anni. Ad accoglierlo, oltre alla sua famiglia, il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. La bara di Minà è stata sistemata nella sala della Protomoteca dove è allestita la camera ardente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – È arrivato inil feretro di, il giornalista morto lunedì sera a 84 anni. Ad accoglierlo, oltre alla sua famiglia, il primo cittadino diRoberto Gualtieri. La bara diè stata sistemata nella sala della Protomoteca dove è allestita la. L'articolo proviene da Italia Sera.

