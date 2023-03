Gianni Minà | chi è la moglie Loredana e le tre figlie | “Una vita insieme | in tutto”

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Macchietti è stata sposata con, il giornalista scomparso a 84 anni il 27 marzo 2023.Macchietti si è diplomata all’Università come assistente sociale ed educatrice degli adulti: nella prima parte della suaha lavorato nel volontariato. “Io vengo dal sociale e con lui, grazie a quella visione, ho scoperto e decifrato mondi bellissimi ma anche tremendi”, ha detto la regista all’Ansa, parlando dell’incontro con il marito. Prima di sposareè stato sposato con Georgina Garcia Menocal: dalla loro unione è nata la figlia Marianna, che oggi vive a Città del Messico.è morto a causa di una “breve malattia cardiaca”, non sono stati aggiunti ulteriori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - baccano741 : RT @elenasantori902: Il miglior omaggio a GIANNI MINÁ che si potesse fare? - rosabarsotti : RT @ArciNazionale: #GianniMinà aveva visto e raccontato un gran pezzo di mondo. È grazie alla proficua collaborazione con Minà che, a metà… -

Una maglia del Torino con il numero 1 e il nome diè stata deposta sul feretro del giornalista durante la camera ardente in Campidoglio. Video di Claudia Chieppa / Local TeamAndrea Purgatori: "Dimenticato per troppi anni, un grande peccato". L'omaggio dei campioni del mondo dell'82: "Ti teniamo nel cuore". Fuortes: "La Rai al ...Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: 'Giornalista straordinario'. I funerali si terranno in forma privata A Roma è stata aperta al pubblico la camera ardente per, giornalista e conduttore tv morto il 27 marzo a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Ad accompagnare la salma nella sala della protomoteca del Campidoglio, la moglie Loredana ...