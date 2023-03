Giancarlo Magalli volta le spalle alla Rai: l’appello a Signorini e alla De Filippi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giancarlo Magalli, dopo aver rischiato la vita a causa di un linfoma, è pronto a ripartire a 75 anni. Il grande amore per la tv continua a sognare in grande e ora vuole solo dedicarsi al lavoro. L’ex conduttore dei Fatti Vostri ha raccontato diversi retroscena professionali, lanciando anche una sorta di appello ad Alfonso Signorini e a Maria De Filippi. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023), dopo aver rischiato la vita a causa di un linfoma, è pronto a ripartire a 75 anni. Il grande amore per la tv continua a sognare in grande e ora vuole solo dedicarsi al lavoro. L’ex conduttore dei Fatti Vostri ha raccontato diversi retroscena professionali, lanciando anche una sorta di appello ad Alfonsoe a Maria De. L'articolo proviene da KontroKultura.

