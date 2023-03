Giancarlo Magalli: “Ho curato un linfoma alla milza e sto meglio. Ora voglio tornare in tv ma a Mediaset: in Rai non mi chiamano”. Poi il retroscena sul Grande Fratello (Di mercoledì 29 marzo 2023) Giancarlo Magalli si racconta in una lunga e intensa intervista a Chi: “Ora sto meglio, ho curato un linfoma alla milza e sono qui a raccontarvi tutto”. Il conduttore racconta della scoperta del cancro, avvenuta “per caso: non mi sentivo bene: dolori, debolezza. Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero. E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto. Ora voglio tornare in tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me”. E Magalli è chiarissimo e netto: “Mi piacerebbe un talk ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)si racconta in una lunga e intensa intervista a Chi: “Ora sto, houne sono qui a raccontarvi tutto”. Il conduttore racconta della scoperta del cancro, avvenuta “per caso: non mi sentivo bene: dolori, debolezza. Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero. E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto. Orain tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me”. Eè chiarissimo e netto: “Mi piacerebbe un talk ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Giancarlo Magalli confessa in un’intervista al settimanale Chi il desiderio di tornare in tv dopo lo stop durato oltre un anno… - fanpage : Giancarlo Magalli confessa in un’intervista al settimanale Chi il desiderio di tornare in tv dopo lo stop durato ol… - CaffeFou : 'Voglio tornare in tv ma la Rai non mi chiama'. La stoccata di Giancarlo Magalli #magalli #rai #mediaset #29marzo… - GiulioSorace : @danielhazan @mara_carfagna @Azione_it @CarloCalenda Giancarlo Magalli e il maestro Mazza - protani_laura : CON PAOLO BONOLIS E GIANCARLO MAGALLI A DOMENICA IN LAURA GIOVANNELLI PR... -