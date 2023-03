Giancarlo Magalli guarito dal linfoma: ‘Voglio ritornare in tv, chiamatemi al Grande Fratello’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colpito un anno fa da un linfoma, adesso il noto conduttore Giancarlo Magalli sta meglio ed esprime il desiderio di tornare presto sul piccolo schermo. Infatti, per circa un anno, la malattia lo ha tenuto per un anno lontano del mondo della televisione e al momento il volto della trasmissione I Fatti vostri è disoccupato. Giancarlo Magalli, chi sono le ex mogli Carla Crocivera e Valeria Donati: matrimonio e figlie Il desiderio di Giancarlo Magalli di tornare in tv dopo il linfoma Lontano dal mondo della televisione per un anno a causa di un linfoma, adesso il noto conduttore – nonché volto storico de I Fatti vostri – Giancarlo Magalli vuole tornare sul piccolo schermo: ‘Mi piacerebbe un talk stile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Colpito un anno fa da un, adesso il noto conduttoresta meglio ed esprime il desiderio di tornare presto sul piccolo schermo. Infatti, per circa un anno, la malattia lo ha tenuto per un anno lontano del mondo della televisione e al momento il volto della trasmissione I Fatti vostri è disoccupato., chi sono le ex mogli Carla Crocivera e Valeria Donati: matrimonio e figlie Il desiderio didi tornare in tv dopo ilLontano dal mondo della televisione per un anno a causa di un, adesso il noto conduttore – nonché volto storico de I Fatti vostri –vuole tornare sul piccolo schermo: ‘Mi piacerebbe un talk stile ...

