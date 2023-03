Giallo a Rovigo: donna trovata con un proiettile nel cranio dai figli. È in fin di vita (Di mercoledì 29 marzo 2023) È Giallo a Rovigo, dove una donna di 32 anni è stata trovata esanime dai figli ed è ora ricoverata in fin di vita. Stando a quanto emerso finora, nel suo cranio i medici avrebbero rilevato la presenza di un proiettile. Nessuno avrebbe sentito lo sparo e, in casa, riferiscono gli inquirenti, non sarebbero state ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) È, dove unadi 32 anni è stataesanime daied è ora ricoverata in fin di. Stando a quanto emerso finora, nel suoi medici avrebbero rilevato la presenza di un. Nessuno avrebbe sentito lo sparo e, in casa, riferiscono gli inquirenti, non sarebbero state ... TAG24.

