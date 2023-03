GfVip, Giulia Salemi: «Antonella Fiordelisi? Livello di maturità 15 anni» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tensione nella puntata del GfVip tra Giulia Salemi e la ex schermitrice campana, Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del reality ha spesso dimostrato di essere particolarmente interessata al giudizio delle persone. Il pubblico esprime i suoi pareri in maniera colorita soprattutto sui social e Giulia Salemi ha il compito di leggere i tweet più virali della serata. «Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!», ha detto Giulia Salemi, opinionista social del GfVip. Tensione tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi La tensione ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tensione nella puntata deltrae la ex schermitrice campana,. L’ex concorrente del reality ha spesso dimostrato di essere particolarmente interessata al giudizio delle persone. Il pubblico esprime i suoi pareri in maniera colorita soprattutto sui social eha il compito di leggere i tweet più virali della serata. «Il web è imbarazzato da questo confronto.di15, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!», ha detto, opinionista social del. Tensione traLa tensione ...

