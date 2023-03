GF Vip | Tavassi nella bufera | volano insulti a Micol e il web insorge

(Di mercoledì 29 marzo 2023) GF Vip, lite: il webCome riportato da Leggo e messo in evidenza da tantissimi utenti social,notte,Casa del GF Vip è andata in scena un'accesa discussione tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabina79310718 : RT @PrugnaS: #gfvip #nikiters da DAGOSPIA: Al Grande Fratello Vip, è nata una stella: forse reciterà, ma in una sera Nikita Pelizon, la qui… - MondoTV241 : GF Vip 7, discussione nella notte tra Micol e Tavassi, dubbi del web sulla coppia, insieme per strategia?… - FerruccioCarol1 : Gf Vip, la bottiglia per festeggiare Edoardo Tavassi fa infuriare i fan di Nikita - ADelleNotizie : Anticipazioni Gf Vip 7, emerge solo ora la verità su Tavassi e Micol #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi… - blogtivvu : “Sei una sfig*ta”, lite tra Tavassi e Micol al GF Vip: volano parole grosse -

A tal proposito, l'influencer ha dichiarato che Paolo Ciavarro è un vero amico, non coì invecee altri concorrentirimasti in gioco al Grande Fratello, che hanno dimostrato di pensare solo ...GF, lite- Micol: il web insorge Come riportato da Leggo e messo in evidenza da tantissimi utenti social, nella notte, nella Casa del GFè andata in scena un'accesa discussione tra ...... In realtà Chiara non ha fatto altro che regalare una dinamica a Davide Donadei al GF7 , e nonostante ciò il blocco è stato sulla litigata con. Aperto e chiuso nel giro di una manciata ...

Gf Vip, Edoardo Tavassi e le insinuazioni su Edoardo Donnamaria: ecco perché starebbe ancora con Antonella Fio ilmessaggero.it

Accesa lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: volano stracci per la coppia del Gf Vip. Lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due gieffini si sono resi ...La giornata dei VIP prosegue in totale tranquillità. Se in camera da letto Milena, Micol e Tavassi decidono di godersi un breve riposino, Oriana approfitta del momento per iniziare a sistemare alcuni ...