GF Vip, Nikita lasciata sola dopo la sorpresa dei genitori. La furia di Alfonso Signorini «Inaccettabile» (Di mercoledì 29 marzo 2023) In attesa di scoprire il quarto finalista del Grande Fratello Vip tutti i vipponi ricevono una sorpresa durante la diretta di lunedì 27 marzo. Tra loro c’è anche Nikita Pelizon che ha ricevuto una dolce lettera da parte dei suoi genitori con cui, in passato, ha avuto un rapporto conflittuale. Alla tenera età di 16 anni Nikita è scappata di casa a causa del rapporto conflittuale con i suoi genitori. Un racconto che nelle puntate scorse aveva commosso tutti. Durante la diretta della semifinale però, Nikita ha ricevuto una bellissima e inaspettata sorpresa. I suoi genitori le hanno scritto una lettera molto dolce: «Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 29 marzo 2023) In attesa di scoprire il quarto finalista del Grande Fratello Vip tutti i vipponi ricevono unadurante la diretta di lunedì 27 marzo. Tra loro c’è anchePelizon che ha ricevuto una dolce lettera da parte dei suoicon cui, in passato, ha avuto un rapporto conflittuale. Alla tenera età di 16 anniè scappata di casa a causa del rapporto conflittuale con i suoi. Un racconto che nelle puntate scorse aveva commosso tutti. Durante la diretta della semifinale però,ha ricevuto una bellissima e inaspettata. I suoile hanno scritto una lettera molto dolce: «Sei una stella che brilla di luce propria, una donna bellissima, con tanti valori morali. Non sei perfetta, ma speciale e unica. Sei ormai a ...

