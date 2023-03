GF Vip, Edoardo Tavassi nel mirino delle critiche: c’entra Nikita Pelizon (Di mercoledì 29 marzo 2023) Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon sono due protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del GF Vip. A un passo dalla semifinale i concorrenti rimasti in gara cercano in tutti i modi il consenso da parte del pubblico e cercano di concludere benevolmente la loro esperienza nella casa più spiata della tv. Eppure, qualcuno è ancora invaso … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 marzo 2023)sono due protagonisti indiscussi di quest’ultima edizione del GF Vip. A un passo dalla semifinale i concorrenti rimasti in gara cercano in tutti i modi il consenso da parte del pubblico e cercano di concludere benevolmente la loro esperienza nella casa più spiata della tv. Eppure, qualcuno è ancora invaso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipItalia3 : Guai per la lovestory tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia il pubblico non ci crede più... #EdoardoTavassi… - Mara56113529 : RT @alexandradevinc: Il più grande spettacolo dopo il Gf Vip 7 sono loro ... i #donnalisi @Anto_Fiordelisi @drojette x @SuperGuidaTV h… - GiuseppinaPusce : RT @PiuDonna1: Gf Vip, Micol smascherata: “Le importa più di Edoardo Donnamaria che di Tavassi. Ecco cos’ha confessato” #incorvassi #donnal… - Tuttogossipnews : #GFVip, #Antonella e #Edoardo: “Tra noi durerà. Il matrimonio e i figli…” #donnalisi - zazoomblog : GF Vip Gianluca Benincasa su Antonella e Edoardo: «Cè amore ma per la ship» - #Gianluca #Benincasa #Antonella… -