Gf Vip 7, perché la storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria appassiona così tanto il pubblico? Lo spiega la psicologa (Di mercoledì 29 marzo 2023) La storia d’amore fra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ha appassionato migliaia di telespettatori, nonostante non sia sempre stata tutta rose e fiori. Basti solo pensare come l’ennesima, accesissima lite fra i due abbia addirittura portato alla squalifica dell’ex Vippone, per via di alcuni termini poco eleganti indirizzati alla sua donna. Sull’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, la psicologa ha spiegato i motivi per cui questa relazione vissuta, almeno nella Casa del Grande Fratello Vip, perennemente sul filo del rasoio. I momenti di tenerezza, di passione sono spesso stati intervallati da notti insonni, tristezza, lacrime, urla e offese. Secondo la psicologa chiamata in causa: È naturale chiedersi come mai un modello ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lad’amore fraedhato migliaia di telespettatori, nonostante non sia sempre stata tutta rose e fiori. Basti solo pensare come l’ennesima, accesissima lite fra i due abbia addirittura portato alla squalifica dell’ex Vippone, per via di alcuni termini poco eleganti indirizzati alla sua donna. Sull’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, lahato i motivi per cui questa relazione vissuta, almeno nella Casa del Grande Fratello Vip, perennemente sul filo del rasoio. I momenti di tenerezza, di passione sono spesso stati intervallati da notti insonni, tristezza, lacrime, urla e offese. Secondo lachiamata in causa: È naturale chiedersi come mai un modello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - infoitcultura : Finalisti Grande Fratello Vip 7: chi sono e perché sono famosi i protagonisti della finale - IsaeChia : #GfVip 7, perché la storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria appassiona così tanto il pubblico? Lo spie… - grazia_perego : @BITCHYFit Spero di no perché lei si fa conoscere solo per i vip che conosce non per la sua e di Edo, bravura - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Serve una profonda riflessione sul #GFvip Non puoi fare un reality vip senza vip. E se i vip non ci vanno perché ormai dur… -

GF Vip, Micol Incorvaia: 'Non so con Edoardo come sarà fuori' - Come sapete i due vip abitano in città diverse per cui c'è di mezzo la distanza. Micol Incorvaia ... Perché io non sono perfetto, sbaglio sempre. Ho bisogno di te per capire dove sbaglio". Ecco Il Video ... Russia, padre condannato perché la figlia ha fatto un disegno contro la guerra "Il verdetto è stato annunciato oggi, ma l'imputato non era presente perché ieri sera è scappato", ... La monogamia A volte si dovrebbe fare una pausa" di Concetta Desando Grande Fratello Vip 7 : ... Dalla strada al palco: il talent garbato di cui avevamo bisogno Tralasciando il livello spesso molto alto dei busker, Dalla strada al palco funziona perché ci dà ... La monogamia A volte si dovrebbe fare una pausa" di Concetta Desando Grande Fratello Vip 7 : Nikita ... Come sapete i dueabitano in città diverse per cui c'è di mezzo la distanza. Micol Incorvaia ...io non sono perfetto, sbaglio sempre. Ho bisogno di te per capire dove sbaglio". Ecco Il Video ..."Il verdetto è stato annunciato oggi, ma l'imputato non era presenteieri sera è scappato", ... La monogamia A volte si dovrebbe fare una pausa" di Concetta Desando Grande Fratello7 : ...Tralasciando il livello spesso molto alto dei busker, Dalla strada al palco funzionaci dà ... La monogamia A volte si dovrebbe fare una pausa" di Concetta Desando Grande Fratello7 : Nikita ... VIDEO | Gf Vip, ecco chi sono i finalisti e perché è stato aperto un ... Dire