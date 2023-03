GF Vip 7, Fabrizio Corona rilascia due scoop su Antonella Fiordelisi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è andata a convivere a Milano con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Tuttavia, emergono alcuni dettagli sulla loro vita post-reality, tra cui rapporti tesi con la famiglia di Antonella e numerose offerte lavorative per la coppia. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria convivono Antonella Fiordelisi, appena uscita dalla Casa del GF Vip, ha deciso di trasferirsi a Milano, in corso Como, per convivere con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. La coppia, nonostante le difficoltà incontrate durante il reality, sembra essere più unita che mai e pronta a intraprendere nuove avventure insieme. Tuttavia, emergono alcune tensioni tra Antonella e la sua famiglia. La giovane influencer ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 7,è andata a convivere a Milano con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Tuttavia, emergono alcuni dettagli sulla loro vita post-reality, tra cui rapporti tesi con la famiglia die numerose offerte lavorative per la coppia. GF Vip 7,ed Edoardo Donnamaria convivono, appena uscita dalla Casa del GF Vip, ha deciso di trasferirsi a Milano, in corso Como, per convivere con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. La coppia, nonostante le difficoltà incontrate durante il reality, sembra essere più unita che mai e pronta a intraprendere nuove avventure insieme. Tuttavia, emergono alcune tensioni trae la sua famiglia. La giovane influencer ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoTV241 : GF Vip 7, Fabrizio Corona, rivelazioni su Antonella e Edoardo 'Si parlerà solo di loro' #fabriziocorona… - Piovegovernolad : Fabrizio Corona, scoop clamoroso su Antonella Fiordelisi: 'Devo dirvelo, ha litigato con la m...Altro...… - occhio_notizie : Antonella Fiordelisi, da pochissimo uscita dal #GrandeFratelloVip, non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto co… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Antonella Fiordelisi ritrova l’amico Fabrizio Corona dopo il Grande Fratello Vip. “Sembrava obesa in tv”, è il commento del me… - fanpage : Antonella Fiordelisi ritrova l’amico Fabrizio Corona dopo il Grande Fratello Vip. “Sembrava obesa in tv”, è il comm… -