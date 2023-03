“GF Vip 7” | Edoardo e Antonella arriva un lieto annuncio | le parole della nota influencer

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 marzo 2023) News tv. . Tra i protagonisti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 7 ci sono sicuramenteFiordelisi edDonnamaria. I due hanno intrapreso una relazione all’interno del reality e ora una volta fuori dal programma sembrano pronti a fare sul serio. I fancoppia sono impazziti per loro e hanno coniato anche un nome comune, ovvero i Donnalisi. In queste ore, laha rilasciato un’intervista a Casa Chi durante la quale ha fatto una rivelazione inaspettata sul suo futuro e quello del suo compagno che ha lasciato i loro ammiratori senzaLeggi anche: “GF Vip 7”,Fiordelisi rientra in Casa: scontro con Micol, è polemica sui social Leggi anche: “GF Vip”, quanto ha guadagnato...