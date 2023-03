GF Vip 7, Antonella Fiordelisi svela un dettaglio hot dell’intimità con Edoardo Donnamaria (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella loro prima intervista rilasciata dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 7, i due ex vipponi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno condiviso dettagli al quanto piccanti sulla loro relazione, che sembra essere solida e passionale anche al di fuori della Casa. I due si sono espressi sui dubbi del pubblico riguardo alla sincerità del loro amore e hanno rivelato alcuni momenti hot vissuti insieme. GF Vip 7, Donnalisi senza pudore: “Abbiamo fatto tutto” Dopo la fine del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, si sono rivelati una coppia unita e innamorata nonostante le critiche e i sospetti di una possibile strategia dietro la loro unione. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, i due si sono confidati sulle loro ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella loro prima intervista rilasciata dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 7, i due ex vipponiedhanno condiviso dettagli al quanto piccanti sulla loro relazione, che sembra essere solida e passionale anche al di fuori della Casa. I due si sono espressi sui dubbi del pubblico riguardo alla sincerità del loro amore e hanno rivelato alcuni momenti hot vissuti insieme. GF Vip 7, Donnalisi senza pudore: “Abbiamo fatto tutto” Dopo la fine del GF Vip 7,ed, si sono rivelati una coppia unita e innamorata nonostante le critiche e i sospetti di una possibile strategia dietro la loro unione. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, i due si sono confidati sulle loro ...

