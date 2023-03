Genova | il portiere calcia la punizione nella sua porta e fa autogol | l' arbitro convalida ma è sbagliato

(Di mercoledì 29 marzo 2023) In una partita di Pçrtomozione in Liguria. Errore fantozziano, da regolamento la rete era da annullare

Perché un giocatore (in questo caso il) che calcia dirittamente dentro la sua porta una punizione è un evento che a memoria d'uomo non è mai capitato....dato tanto a, sponda blucerchiata ovviamente. Se non fosse stati per lui, certi passivi erano ancora più pesanti. Il pubblico lo ha capito e ne apprezza le doti. Audero , però, è un...... alla caduta di Firenze contro quello spagnolo, e alla cacciata degli Austriaci da. Contiene,... non certo con il discutibile gesto delargentino in Qatar, 'Alzala alta, perché oggi è ...

Gianluca Pagliuca a Cronache di Spogliatoio ha parlato del suo trasferimento dalla Sampdoria all'Inter, con lui che voleva restare a Genova