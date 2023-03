Gatti sempre più determinante: il segreto del suo cambio di rendimento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Federico Gatti è cresciuto moltissimo, ma in pochi si sono accorti il motivo del perché il suo livello si è impennato in maniera incredibile. Sembrava essere un oggetto misterioso, un ragazzo ormai dimenticato e inadatto per il grande salto di qualità nella Juventus, ma ora tutto è diverso per Federico Gatti. Il difensore ex Frosinone ora sta diventando un punto di riferimento per i bianconeri e il cambiamento è dettato soprattutto da un motivo. Federico Gatti (Fonte: LaPresse)Sicuramente la motivazione numero uno della crescita di Gatti in questa parte di stagione è derivata dal fatto che ora conosce molto meglio l’ambiente Juve. Molti dimenticano che non siamo su Fifa 23 e dunque ci vuole tempo per amalgamarsi. Il difensore inoltre è uno dei ruoli più difficili in assoluto e ha bisogno di tanto lavoro per poter ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Federicoè cresciuto moltissimo, ma in pochi si sono accorti il motivo del perché il suo livello si è impennato in maniera incredibile. Sembrava essere un oggetto misterioso, un ragazzo ormai dimenticato e inadatto per il grande salto di qualità nella Juventus, ma ora tutto è diverso per Federico. Il difensore ex Frosinone ora sta diventando un punto di riferimento per i bianconeri e il cambiamento è dettato soprattutto da un motivo. Federico(Fonte: LaPresse)Sicuramente la motivazione numero uno della crescita diin questa parte di stagione è derivata dal fatto che ora conosce molto meglio l’ambiente Juve. Molti dimenticano che non siamo su Fifa 23 e dunque ci vuole tempo per amalgamarsi. Il difensore inoltre è uno dei ruoli più difficili in assoluto e ha bisogno di tanto lavoro per poter ...

