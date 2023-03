Ganz: «Inter-Milan emozionante, ma vera rivalità con la Juventus» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tecnico del Milan Women, Ganz, si è espresso sulla rivalità fra Inter e Milan in campo femminile. Il tecnico ritiene che quella con la Juventus è più accesa emozionante ? Maurizio Ganz, a Calciomercato.com, sulla stracittadina: «Derby? È molto emozionante. La vivo in diversa maniera perché da calciatore si sentiva molto di più. Da allenatore sono più sereno. Su 11 derby ne ho vinti 7 e persi 4, con ho provato gioie e dolori. C’è sempre molto rispetto, sia prima che dopo la gara. Io ho sempre pensato che la vera rivalità di Inter e Milan sia contro la Juventus, non tra di loro. Il derby è una partita da vincere, ma la vera battaglia ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il tecnico delWomen,, si è espresso sullafrain campo femminile. Il tecnico ritiene che quella con laè più accesa? Maurizio, a Calciomercato.com, sulla stracittadina: «Derby? È molto. La vivo in diversa maniera perché da calciatore si sentiva molto di più. Da allenatore sono più sereno. Su 11 derby ne ho vinti 7 e persi 4, con ho provato gioie e dolori. C’è sempre molto rispetto, sia prima che dopo la gara. Io ho sempre pensato che ladisia contro la, non tra di loro. Il derby è una partita da vincere, ma labattaglia ...

