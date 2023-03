Ganz a CM: 'Lucescu e Gattuso i miei modelli per portare in alto il Milan. Il calcio femminile merita grandi investimenti' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Maurizio Ganz è un volto molto noto del calcio italiano degli anni Novanta. Originario di Tolmezzo, El segna semper lu ("Segna sempre... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Maurizioè un volto molto noto delitaliano degli anni Novanta. Originario di Tolmezzo, El segna semper lu ("Segna sempre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ganz a CM: 'Lucescu e Gattuso i miei modelli per portare in alto il Milan. Il calcio femminile merita grandi invest… - cmdotcom : #Ganz a CM: 'Lucescu e #Gattuso i miei modelli per portare in alto il #Milan femminile. Il calcio femminile merita… -