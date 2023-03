Ganna: venerdì primo contatto con la Roubaix (Di mercoledì 29 marzo 2023) ... secondo un programma ben preciso illustrato alla Gazzetta dello Sport. " venerdì ? spiega il corridore della Ineos Grenadiers ? farò 160 km del percorso della Roubaix . Partirò a una decina di ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 29 marzo 2023) ... secondo un programma ben preciso illustrato alla Gazzetta dello Sport. "? spiega il corridore della Ineos Grenadiers ? farò 160 km del percorso della. Partirò a una decina di ...

Amara, invece, la Gand - Wevelgem per Filippo Ganna. Il 26enne piemontese della Ineos - Grenadiers, secondo alla Sanremo, era al secondo impegno al Nord dopo il 10° posto di venerdì ad Harelbeke, ... Gand - Wevelgem: Van Aert fa vincere il suo compagno Laporte ... poi vinta dal suo grande rivale Mathieu Van der Poel, e poi si è imposto venerdì scorso ad ... quest'ultima prova dei sogni anche di Filippo Ganna, che l'ha vinta nel 2016 nella categoria dilettanti.