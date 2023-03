Galatasaray | svelati tutti i dettagli dell’affare Zaniolo con la Roma

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilha reso notiin merito alle cifre ed ai pagamenti allaper NicolòErden Timur, vice presidente del, ha parlato alla tv turca Tv100con la. PAROLE – La quota fissa pattuita è 15 milioni di euro. Il Fenerbahce ne offriva 16 e con i bonus poteva arrivare a 21. Allaulteriori 526mila euro se arriviamo agli ottavi di Champions League egioca almeno il 50% delle precedenti partite. Lo stesso bonus in ogni anno di contratto. Aumenta a un milione se arriviamo ai quarti di finale, poi 1,5 se conquistiamo le semifinali. I 15 milioni allali pagheremo in 5 anni, la prima rata il prossimo 15 ...

Ilha reso noti tutti i dettagli in merito alle cifre ed ai pagamenti alla Roma per Nicolò Zaniolo Erden Timur, vice presidente del, ha parlato alla tv turca Tv100 dell'affare Zaniolo con la Roma. PAROLE - La quota fissa pattuita è 15 milioni di euro. Il Fenerbahce ne offriva 16 e con i ...I bonus delsono invece molto più cospicui e la Roma può arrivare a un incasso massimo di 30 milioni di euro. Ma sono bonus tutt'altro che semplici da raggiungere. "Alla Roma ulteriori ...Ilha reso noti tutti i dettagli in merito alle cifre ed ai pagamenti alla Roma per Nicolò Zaniolo Erden Timur, vice presidente del, ha parlato alla tv turca Tv100 dell'affare Zaniolo con la Roma. PAROLE - La quota fissa pattuita è 15 milioni di euro. Il Fenerbahce ne offriva 16 e con i ...

Il vice presidente del Galatasaray Erden Timur nel corso di una intervista rilasciata alla tv turca 'Tv100' ha svelato tutti i dettagli relativi all'acquisto dalla Roma di Nicolò Zaniolo. "La quota ..."