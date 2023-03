(Di mercoledì 29 marzo 2023) Robertonon sta vivendo un 2023 da protagonista, Simone Inzaghi gli ha sempre preferito altri a centrocampo. Con l’infortunio di Hakanpotrebbero però aprirsi nuove prospettive (vedi articolo). MINUTI – Solamente poco più di venticinque minuti per Robertocon l’Inter negli ultimi due mesi. L’ultima preda titolare per il centrocampista è stata contro la Cremonese il ventotto gennaio, poi il vuoto. Uno spezzone con il Milan, uno con l’Udinese e l’ultimo con il Lecce. Di certo non si può dire che l’ex Atalanta sia stato protagonista nelle idee di Simone Inzaghi, che gli ha sempre preferito giocatori più funzionali per il suo gioco ed anche più capaci. L’infortunio di Hakanpotrebbe mettere in seria difficoltà il tecnico piacentino, costretto nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Gagliardini, maggiore spazio senza Calhanoglu? Ultime presenze - - JulianRoss79 : @AceccKramer @tommasoarmando2 @FrancescoRent81 @matt_2994 Spalletti non aveva Barella, il turco e Mikitarian, ovvio… -

...acquisito assaporando l'ambiente Inter e invece Inzaghi gli ha preferito i partentie D'ambrosio. Le difficoltà dei giovani nel raggiungere la massima serie è forse la causadi ...Succede che l'Inter prende Alessandro Bastoni per 31 milioni di euro e Robertoper 22,5 ...approdati all'Atalanta attraverso questi scambi ha mai vestito la maglia della squadra...Andrà via Roberto, che è in scadenza di contratto, ma ci sono dubbi anche su Marcelo ... mentre l'albanese potrebbe andare via in prestito per giocare concontinuità. Sono diversi ...

Gagliardini, maggiore spazio senza Calhanoglu Ultime presenze Inter-News.it

A Roma sponda biancoceleste stanno ragionando su un'opportunità interessante di mercato. Un nuovo colpo a parametro zero, per bissare quelli ...Il club biancoceleste sarebbe pronto a valutare l'ipotesi di un nuovo innesto in uscita dall'Inter di Simone Inzaghi come accaduto con Matias Vecino ...